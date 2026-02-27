広島県警は、自宅で大麻を所持したとして起訴されている高知県警の元警察官で広島県警巡査の男を、懲戒免職処分にしました。2月27日付けで懲戒免職となったのは、広島県警東広島警察署の巡査・宗岡拓己被告(30歳)です。広島県警などによりますと、宗岡被告は2025年12月、東広島市の自宅で、乾燥大麻・約4グラムを所持したうえ、大麻を使用した罪で起訴されています。県警の聞き取りに対して、「仕事のストレスで使った」と話してい