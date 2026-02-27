高知市の魅力を発信する「シティプロモーション」で活用されるキャラクターの名前が決まり、2月27日、お披露目されました。高知市は、市の魅力を発信する「シティプロモーション」のキャラクターを「なるコッチ―」と名付けたと発表しました。「なるコッチ―」は、よさこいで使われる鳴子と招き猫をモチーフにしていて、高知市在住の絵本作家・柴田ケイコさんがデザインを手がけました。