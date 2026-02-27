岐阜県笠松町の古田町長は27日、ナゴヤ球場からの移転を予定しているドラゴンズ2軍の本拠地について、誘致に名乗りを上げる考えを示しました。古田聖人町長：「大きな経済効果、関係人口・交流人口の増加、にぎわい創出につながるということで大きな期待をしています」集約する計画の笠松競馬場の「円城寺厩舎」の跡地で、岐南町にまたがる11ヘクタールほどの土地を活用する考えで、球団から提示される条件を見たうえで