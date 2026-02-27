マーク ジェイコブスの人気フレグランス「デイジー」シリーズから、アーティスト村上隆とのコラボレーションによる限定コレクションが登場。2026年3月4日(水)より、カラフルなデイジーボトルが印象的な全4種のオードパルファムが発売されます。ポップなフラワーモチーフと遊び心あふれるデザインが魅力の特別な香りは、アートとフレグランスが融合したコレクション。