「江崎グリコ」は、5月からポッキーなど38品目を値上げすると発表しました。対象となるのは主力の「ポッキー」各種や「カプリコ」、「プリッツ」など菓子類38品目です。値上げは5月1日の出荷分からで、値上げ幅は3%〜12%です。例えば、▼「ポッキー」は税込み238円前後から245円前後に、▼「カプリコ」各種は税込み189円前後から199円前後に、店頭での参考価格が引き上げられます。原材料費やエネルギーコストなどの価格上昇が要因