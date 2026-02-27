聖武天皇・皇后陵の立ち入り調査に向かう研究者ら＝27日午後、奈良市日本考古学協会などの研究者団体は27日、宮内庁が管理する聖武天皇・皇后陵（奈良時代、奈良市）を初めて立ち入り調査した。一帯は戦国武将松永久秀が築いた多聞城跡と重なっており、研究者は土塁の可能性がある地形の起伏を確認した。宮内庁が管理するのは、一帯の約3万平方メートル。午後1時ごろから、研究者が普段は立ち入れない二つの陵墓の外周などを約