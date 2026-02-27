◇日台野球国際交流試合日本ハム6ー1台湾代表（2026年2月27日台北D）日本ハムは27日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンと1次ラウンドC組初戦に当たる台湾代表と対戦。4番・郡司裕也捕手（28）の先制ソロを含む3発2桁安打で快勝した。新庄剛志監督就任5年目で悲願のリーグ優勝を目指すチームにとっては、開幕を前に選手たちの仕上がりをはかる重要な一戦。WBCで台湾と対戦する