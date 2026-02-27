次世代半導体の量産を目指す「Rapidus（ラピダス）」は、政府や民間企業から2676億円の資金調達を行ったと発表しました。ラピダス小池淳義 社長「2027年の最先端半導体量産へ確実に繋げてまいりたいというふうに考えております」ラピダスは、NTT、キヤノン、ソフトバンクなど32社と政府からあわせて2676億円の資金調達を行いました。ラピダスは2027年度後半から北海道・千歳市で最先端半導体「2ナノ」の量産化を目指してい