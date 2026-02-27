玉木宏主演のフジテレビドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」第８話が２６日に放送された。今回は失踪者の生命保険がテーマ。天音（玉木宏）と凛（岡崎紗絵）が、７年前に突然行方不明になった森重優斗（味方良介）の行方を追う中で、怪しい人物が続々と登場する中、優斗の高級スニーカーを買い取った長髪の古着屋の店主も怪しい雰囲気を漂わせており…演じていたのは栗原類だった。犯人一味かと疑われる風貌で