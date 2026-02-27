「自殺対策支援センターライフリンク」の記者会見に臨む絵本作家のヨシタケシンスケさん＝27日午後、東京都千代田区生きることにしんどさを感じる人へのアンケートで、小中高生世代の50％が「死にたい」「消えたい」気持ちの相談先として生成人工知能（AI）を選んだことが27日、民間団体の調査で分かった。人に相談すると否定されたり、理解されなかったりするとして、担当者は「そう思わざるを得ない体験をした結果と考えられ