G大阪は27日、28日の百年構想リーグ・清水戦（パナスタ）に向けて吹田市内の練習場で非公開練習を行った。MF名和田我空（19）は「遥海くんが結果を残したので、次は自分かなと思っています」と前節・岡山戦で今季初ゴールとなる決勝点を決めたFW南野遥海（21）に続く今季初得点へ意気込んだ。公式戦5試合中4試合で出場。全て途中出場だが、岡山戦ではドリブルから右足シュートを放つなどゴールの“匂い”を醸し出している。課