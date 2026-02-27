コメはいつ、安くなるのでしょうか。先ほど農水省が発表したスーパーでの平均価格は先週より4円安くなって5キロあたり4118円でした。依然、コメ価格は歴史的な高止まりとなっていますが、現場では政府の政策への不安が広がっています。横浜市のスーパーをきょう訪ねてみると、並ぶコメは、ほとんどが4500円以上です。「高止まりだなと思っています、下がらないね」「全然下がってる気がしないですね。ちょっと負担ですよね」高止ま