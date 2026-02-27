実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（５３）が所有（馬主名義はＳＮＳグループ）するイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が、ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日・ＵＡＥメイダン）の招待を受諾したことが２７日、明らかになった。堀江氏は同日、自身のＸで「ＵＡＥダービー決まった！またドバイ行ける！」と愛馬の写真とともに投稿した。同馬は前走のヒヤシンスＳで３着に入り、１０４のレーティングを獲得。米３冠に