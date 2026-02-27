政府が物価高対策として各自治体に「お米券」の活用などを推奨していた支援について、新潟市は去年12月に全市民に対し3000円の現金給付を決めていましたが、その給付時期や方法が27日、発表されました。新潟市によりますと、一部の高齢者、非課税世帯などから順に、3月2日から給付方法を郵送し、3月末から給付するとしています。対象はことし1月1日時点の市民で、世帯単位で給付されます。3月2日から給付のお知らせを記載したはが