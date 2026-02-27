突然の交通事故をきっかけに、難病『脳脊髄液減少症』という病気を発症し、24時間寝たきりの生活を送っている星野希望さん。激しい頭痛や吐き気、めまい、全身の激痛などの症状に耐えながらも、寝たきりピアニスト・作曲家・書道家として精力的に活動し、SNSで発信を続けています。【動画】念願だった書道個展をオンラインで開催『脳脊髄液減少症』とは、交通事故やスポーツなどの外傷などによって発症する誰にでも起きうる病気