中国の研究チームは長年にわたりリチウム電池用電解液における酸素配位の動力学的制約を打破し、フッ素化炭化水素溶媒に基づく一連の新型電解液システムを設計・合成し、リチウムイオン電池のエネルギー密度を700Wh/kgに押し上げた。新華社が伝えた。同研究成果は、南开大学化学学院の研究員である趙慶氏、中国科学院院士で南開大学常務副学長の陳軍氏、上海空間電源研究所の研究員である李永氏が率いるチームによって共同で