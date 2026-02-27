卒業シーズンの到来です。岡山県浅口市の高校で一足早い卒業式が行われました。 【写真を見る】卒業シーズン到来「おかやま山陽高校」で卒業式5学科349人が学び舎あとに【岡山・浅口市】 拍手に迎えられ、卒業生が入場します。おかやま山陽高校ではきょう（27日）、普通科をはじめ調理科など、5学科349人が卒業式に臨みました。それぞれの学科の代表が原田一成校長から卒業証書を受け取り、卒業生代表の尾形大翔