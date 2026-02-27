岡山市内の公立の中学校で、来年度から平日の朝の部活動＝「朝練」が廃止されます。岡山市教育委員会が、市独自に定めた部活動のガイドラインを約3年ぶりに改定しました。 ガイドラインは、国の方針に則り岡山市が2019年に策定したもので、部活動の在り方や指導の基準を定めています。今回の改定では、今年4月以降、公立の中学校で始業前の部活動「朝練」を行わないことが取り決められました。 市教委は改定の理由について、「従