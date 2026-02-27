日本サッカー界ににとっても朗報だ。無念の離脱から３か月半、いよいよ鈴木彩艶が戦列に戻ってきた。所属するパルマは２月27日、セリエA第27節でカリアリと対戦する。ホームでの試合を前に、カルロス・クエスタ監督が26日に前日会見に臨んだ。そのなかで、鈴木が招集メンバーに復帰する見込みと明かしている。鈴木は11月８日の第11節ミラン戦で、相手選手と交錯した際に左手を骨折。日本に帰国して手術を受け、リハビリをこ