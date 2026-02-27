県警は27日、約1200人を対象とした春の人事異動を発表しました。おととしから相次ぐ不祥事の再発防止や女性の活躍の促進などが狙いとされています。県警の春の人事異動の対象となるのは1237人で、部署の新設や廃止などはありませんでした。主な異動では、刑事部長に鹿児島西警察署長の牛垣誠さん、生活安全部長には警務部警務課長の谷口真二さんが就任します。鹿児島中央警察署長には警備部長の茺田忠広さん、鹿児島西