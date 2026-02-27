静岡県立病院機構は2月27日、自転車を酒気帯び運転したとして、県立こども病院の40代の女性職員を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。 27日付で停職1か月の懲戒処分を受けたのは、県立こども病院に勤務する係長級の女性職員（49）です。 県立病院機構によりますと、女性職員は2025年9月19日、静岡市内で飲酒して帰宅後、自宅から自転車に乗って近所のコンビニ店に向かい、店舗前の駐車車両に自転車のハンドルを接触させる