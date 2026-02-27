様々な場面で活躍が期待されているドローン。災害現場でも役立ちそうです。姶良市で27日で、上空からの避難誘導など、災害現場での活用を目指した実証実験が行われました。姶良市で行われたのは、地震や津波など大規模な災害が発生したときに、小型無人機「ドローン」を活用するための実証実験です。姶良市やKYT、日本テレビ、中京テレビが協力して行われました。南海トラフ地震が発生し、姶良市で震度6弱を観測