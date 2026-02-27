お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーを務める、ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜後6：00頃）。最新回が、27日に配信された。【番組カット】手押し相撲対決を行うみちお＆浜谷今回のフリートークでは、収録後にスタッフから「俳優さんのトークみたいでした」と評された、みちおのエピソードが話題に。語ったのは、北海道・紋別