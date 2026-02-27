関東から近畿地方で飲食店などに忍び込み、窃盗を70件以上繰り返していたとみられる男2人が逮捕された。2人は、レンタカーで移動しながら金庫などを盗み、飲み代やブランド品購入に充てていたという。被害総額は約2600万円に上るという。警察は余罪を含め、犯行の全容解明を進めている。関東から近畿の飲食店などで70件超窃盗か警察署に並べられたのは、全身黒ずくめの服装にバールを持ったマネキン。レンタカーで関東や近畿地方な