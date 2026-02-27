日本穀物検定協会は２７日、２０２５年産米の味や香りを判定した食味ランキングを発表した。５段階評価のうち、最上位の特Ａが前年より４銘柄増えて４３銘柄となった。近年は猛暑が続いており、高温に強い品種が６割を占めた。全国の１４４銘柄を審査した。特Ａの４３銘柄のうち、２７銘柄が「サキホコレ」や「雪若丸」など高温に強い品種だった。北海道の「ななつぼし」、佐賀県の「さがびより」は１６年連続の特Ａだった。