『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「警察官に雪玉……投げた男を逮捕雪合戦がエスカレート」についてお伝えします。◇◇◇猛烈な寒波で一面が雪景色となったアメリカ・ニューヨーク。公園で雪合戦が開かれる中、標的になったのは警察官。四方八方から飛び交う雪玉が肩などに直撃しています。“特大雪玉”を投げつける人も。さらに走行中の警察車両にも雪玉が飛びかかります。地元メディアによりますと、警察