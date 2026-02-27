3月末に幕を下ろす金沢市片町の商業施設「プレーゴ」。その跡地についてはホテルを建設し、低層階には市民が利用できる店舗の入居を検討していることがわかりました。3月末で営業を終了する金沢市片町の商業施設「プレーゴ」。跡地の活用法を巡っては、土地を取得した東京の建設会社「フジタ」に対し、金沢市などはテナントの入居を要望していました。今回、フジタが示した検討案は…清水 りか 記者：「こちらのプレ&#