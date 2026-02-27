◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）試合を前に、バンテリンドームの電光掲示板では、ＷＢＣの歴代日本代表監督によるエール動画が流れた。２０２３年の第５回ＷＢＣで世界一に導いた栗山英樹氏は「さあ、いよいよ待ちに待った大会が始まります。年々、全ての世界の野球人が、この大会に向かって全力を尽くす、本当に素晴らしい大会になってきていると思います」と笑顔で熱戦