【Steam Deck OLED：価格改定】 3月6日より適用予定 新価格512GB：99,800円 1TB：114,800円 KOMODOは2月27日、ポータブルゲーミングPC「Steam Deck OLED」の値上げを発表した。新価格は3月6日より適用予定。 「Steam Deck OLED」はValveが展開するポータブルゲーミングPC。今回、日本での正規販売代理店を担当するKOMODOが、物流コストの