◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）試合を前に、バンテリンドームの電光掲示板では、ＷＢＣの歴代日本代表監督によるエール動画が流れた。第１回ＷＢＣで監督を務めた王貞治氏（ソフトバンク球団会長）は「日本中のファンの皆さんが待ちに待った大会が開催されるということ、本当にうれしいと思います」と、まずあいさつ。「日本のチームは日の丸をつけると強いんですよ。