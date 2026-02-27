三重県大紀町の牛舎で火事。牛は留守で無事でした。 【写真を見る】｢火が出ている｣ と119番通報 牛舎で火事…3棟のうち1棟が焼ける 牛は１週間前から“不在”で無事 三重･大紀町 火事があったのは大紀町野原の牛舎で、警察によりますと27日午前5時半ごろ、火が出ていると目撃者から消防に通報がありました。 牛は1週間前から不在で無事 消防車2台が出て、火は約2時間後に消し止められましたが、3棟ある鉄骨平屋建ての牛舎のう