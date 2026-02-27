27日、福岡県内では雨が降りましたが、依然、ダムの貯水率は低い状態が続いています。水不足への懸念が高まる中、去年11月からフル稼働を続けている施設があります。福岡市東区の海水淡水化センター、通称「まみずピア」です。 ■小川ひとみアナウンサー「こちらは玄界灘で取られた海水を、私たちが飲める淡水に変えることができる施設です。」現在、およそ15万人が1日に使用する量に当たる3万トンの水を毎日生産し