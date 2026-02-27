ＥＣＢの１月調査の消費者インフレ期待１年ＣＰＩ予想は２．６％（前回２．８％、予想２．７％） 欧州中央銀行（ＥＣＢ）の１月調査の消費者インフレ期待 １年ＣＰＩ予想は２．６％（前回２．８％、予想２．７％） ３年ＣＰＩ予想は２．６％（前回２．６％、予想２．５％）