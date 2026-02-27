東京時間17:32現在 香港ハンセン指数 26630.54（+249.52+0.95%） 中国上海総合指数 4162.88（+16.25+0.39%） 台湾加権指数 35414.49（休場） 韓国総合株価指数 6244.13（-63.14-1.00%） 豪ＡＳＸ２００指数 9198.60（+23.29+0.25%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81718.38（-530.23-0.64%） ２７日のアジア株は、まちまち。米ハイテク株の下落を受けて、一部の市場では軟調に推移した。