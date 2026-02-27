ユーロ圏１０年債利回り格差仏５６、伊６２ｂｐやや拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ2.692 フランス3.256（+56） イタリア3.307（+62） スペイン3.104（+41） オランダ2.758（+7） ギリシャ3.309（+62） ポルトガル3.041（+35） ベルギー3.193（+50） オーストリア2.975（+28） アイルランド2.956