将棋の「名人戦 A級順位戦最終局」が 26日、静岡市で行われました。市内の別会場で行われた大盤解説会には ”名人”のタイトルを持つ藤井聡太六冠が登場し、多くの将棋ファンを沸かせました。26日、静岡市葵区の料亭「浮月楼」で行われた「名人戦 A級順位戦」の最終局。「名人」タイトルを持つ藤井聡太六冠への挑戦権を賭けて、将棋界の最上位に君臨する棋士たちが一斉に対局する大一番とあって全国から大きな注目を浴びました。熱