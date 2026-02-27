３月５日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表を応援しようと、稲城市の「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」でパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれる。東京ドームで行われる１次ラウンドの対チャイニーズ・タイペイ戦（６日）、対韓国戦（７日）、対オーストラリア戦（８日）、対チェコ戦（１０日）の４試合。スタジアムの大型ビジョンに試合が映し出され、グラウンドや観客席から