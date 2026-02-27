俳優・渡辺謙（66）が、27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演し、俳優・柄本佑（39）との初共演を振り返った。2人はこの日公開の映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志）で共演した。直木賞、山本周五郎賞をダブル受賞した歴史小説が原作。柄本が主人公の武士・加瀬総一郎を、渡辺が黒幕の篠田金治を、それぞれ演じた。柄本といえば、父は柄本明、母は角替和枝、弟は柄本時生という俳優一家。渡