ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦が２７日、午後７時から始まる。２６日には米大リーグ・ドジャースの大谷翔平も合流し、ＷＢＣに向けた調整が本格化している。（デジタル編集部）２７日の試合前には大谷も打撃練習に参加し、フェンスオーバーを連発。詰めかけた観客たちからは、どよめきが起こった。観客席では、大谷の放った打球を