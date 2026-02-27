1月26日。WBC日本代表メンバーが発表された。しかしそこには、前回大会で決勝マウンドを任された選手の名前はなかった。「出たかったなっていう思いはもちろんあります。お金を払ってもできない経験ですし、こういう大会がくると今まで選ばれていたので、やっぱり悔しい気持ちです」巨人・戸郷翔征。昨シーズンは2度も二軍に降格。WBCどころか一軍で投げる自信すら失いかけていた。再起への糸口はどこにあるのか。テレビ朝日のスポ