3月13日に全国公開されるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』の完成披露試写会が2月26日に丸の内ピカデリーにて開催され、當真あみ、嵐莉菜、早乙女太一、尾上松也、名塚佳織、谷口悟朗監督が登壇した。 参考：當真あみ＆嵐莉菜が想いを語る『パリに咲くエトワール』アフレコ＆メイキング映像公開 本作は、『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ