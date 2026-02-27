「自分たちのミスからやられてしまった。勝ちを取りこぼしたと思っています」 前半で最大15点のリードを奪い、相手を圧倒しただけに、悔しさはより大きかったはず。西田優大は静かな口調の奥に無念さをにじませた。 桶谷大ヘッドコーチ（HC）が就任した男子日本代表（FIBAランキング22位）にとって初陣となった2月26日の中国代表（同27位）との一戦。『FIBAバスケットボールワールドカップ2027