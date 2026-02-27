2月26日（現地時間25日、日付は以下同）にホームのボール・アリーナで行われたボストン・セルティックス戦。デンバー・ナゲッツは、オールスターガードのジャマール・マレーが体調不良のため途中退場するアクシデントに見舞われた。 それでも、ナゲッツは同点13回、リードチェンジ18回を数えた一戦に103－84で勝利。セルティックスにとって、この試合の