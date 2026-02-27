いわきFCは27日、神村学園高から加入したDF中野陽斗とDF荒木仁翔のルーキーコンビが学校行事出席のため一時離脱することを発表した。3月4日のトレーニングから合流する予定としている。中野は神村学園でキャプテンを務めてインターハイと全国高校サッカー選手権優勝を達成。ルーキーながら開幕から全3試合でフル出場中で、3試合1失点の堅守を支えている。左サイドバックの荒木は高校選手権で1ゴール5アシストと活躍してプロ