アジアサッカー連盟(AFC)は27日、ラマダン期間中に主催する女子アジアカップとクラブ競技会において、軽食や飲水のために試合を一時中断することを発表した。イスラム教徒が日の出から日没まで断食を行うラマダンは、2月18日から3月21日までがおよその期間となっている。該当する選手は日中の試合で飲水をすることもできない。ただ、AFCはそうした選手への配慮として、試合中に日没を迎える場合に軽食や飲水のための中断を設