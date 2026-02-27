プロゴルファーの佐久間朱莉（25）が21日、Instagramを更新。米アリゾナ州で練習を行ったことを報告し、ロサンゼルス・ドジャースのキャンプ地を訪れた際のプライベートショットを公開した。 【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」 「今年もキャンプ行ったよ～」というコメントと共に投稿された