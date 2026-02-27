２０２５年産の米の食味ランキングがさきほど発表され、県産ブランド米の「つや姫」「雪若丸」「はえぬき」が最高評価の「特Ａ」を獲得しました。 【写真を見る】米の食味ランキング都道府県別の”特A”獲得数は山形県が全国トップ！鈴木憲和農水相地元の面目躍如吉村知事も喜びのコメント 米の食味ランキングは日本穀物検定協会が毎年発表しているもので、前の年にとれた米の「外観」「香り」「味」「粘り」「硬さ」など