西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント疑惑をめぐり、調査委員会がきょう開かれた町の臨時議会で、これまでの調査をまとめた報告書を提出しました。 【写真を見る】西川町・菅野町長の複数のパワハラ行為認定調査委員会が報告書提出元職員の襟元をつかみ町長室に連れ込むなどの行為（山形） 報告書では菅野町長による複数のパワハラ行為が認定されました。 西川町の菅野町長をめぐっては、町の元職員の襟元をつか