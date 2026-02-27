日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限9776(9681) 6月限 155( 155) TOPIX先物 3月限9012(9012) 6月限14(14) 日経225ミニ 3月限177011(17701