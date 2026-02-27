日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7875円プット 取引高(立会内) 松井証券 7( 7) ABNクリアリン証券 5( 5) ソシエテジェネラル証券 1( 1) BNPパリバ証券 1( 1) ◯